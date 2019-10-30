Подозреваемого в разбое на автоломбард задержала полиция в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Талдыкоргана задержала скрывавшегося от следствия 24-летнего парня, подозреваемого в соучастии в разбое на автоломбард, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разбойное нападение на автоломбард в Талдыкоргане было зарегистрировано в июле текущего года, когда 4 неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным оружием, ворвались в здание и, связав работника, похитили около 8 миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским Талдыкоргана совместно с оперативниками областного департамента удалось в кратчайшие сроки раскрыть преступление.

«Все подозреваемые были установлены, троих из которых задержали через пять дней и поместили под стражу. Установить местонахождение четвертого участника преступной группы сразу не удалось, в связи с чем он был объявлен в межгосударственный розыск и уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. Ориентировка на разыскиваемого, оказавшегося 24-летним уроженцем Кызылординской области, была разослана во все полицейские подразделения страны», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

На днях розыскники Алматинской областной полиции провели в Алматы спецмероприятия, по результатам которых разыскиваемого мужчину задержали на одной из съемных квартир.

«Задержанный уже доставлен в Талдыкорган и водворен под стражу. Расследование по факту проводится согласно статье 192 части 4 УК РК («Разбой»), которое находится в производстве следственного отдела Талдыкорганской городской полиции» - дополнили в пресс-службе.

Часть похищенных денег была обнаружена стражами порядка при задержании первых трех подозреваемых и приобщена в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного расследования. Уголовное дело в отношении троих обвиняемых уже направлено в суд.