22 Мая 2022 13:22

Подозреваемого в приставании к школьнице арестовали на 10 суток в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении 33-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе розыскных мероприятий «по горячим следам» данный гражданин задержан. Решением специализированного межрайонного административного суда правонарушитель арестован на 10 суток», - прокомментировали в пресс-службе столичной полиции.

Ранее сообщалось, что 19 мая около 20:12 в управление Сарыаркинского района поступило сообщение о мужчине, который приставал к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. Мама девочки опубликовала пост с жалобой. По ее словам, он трогал девочку за бедра. Когда девочка отошла от мужчины, он вновь приблизился и повторил свои действия. В итоге домогавшегося напугал видеозвонок от матери девочки.