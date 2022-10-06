Подозреваемого в покушении на убийство женщины арестовали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство, который скрылся после выстрела в свою знакомую, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Личность подозреваемого была установлена, он задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и водворен в ИВС. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 УК РК «Покушение на убийство», назначены соответствующие экспертизы», - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось ранее, 5 октября 56-летний мужчина, применив огнестрельное оружие, ранил 43-летнюю знакомую и скрылся. Потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована. Сейчас она находится под наблюдением врачей.