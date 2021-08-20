Подозреваемого в подделке паспортов вакцинации задержали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт подделки и реализации паспортов вакцинации пресекли стражи порядка столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП полиции Нур-Султана.
В поле зрения полицейских попал молодой человек, обещавший изготовить документ любого вида. Он предлагал жителям столицы паспорт вакцинации в течении 20 дней, пообещав, что никаких проблем со сроком не будет. При этом заказчики должны были заплатить деньги заранее.
По сообщению полиции, мужчину задержали во время получения денег в размере 50 тысяч тенге рядом с местом его работы. Со слов 28-летнего подозреваемого, таким образом он решил подзаработать, учитывая актуальность паспортов вакцинации.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается количество обманутых граждан и лиц, обратившихся к нему для получения поддельных паспортов вакцинации.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан, что за любые противоправные действия предусмотрена ответственность.
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