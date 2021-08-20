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Подозреваемого в подделке паспортов вакцинации задержали в Нур-Султане

20 Августа 2021 12:54
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Подозреваемого в подделке паспортов вакцинации задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт подделки и реализации паспортов вакцинации пресекли стражи порядка столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП полиции Нур-Султана.

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В поле зрения полицейских попал молодой человек, обещавший изготовить документ любого вида. Он предлагал жителям столицы паспорт вакцинации в течении 20 дней, пообещав, что никаких проблем со сроком не будет. При этом заказчики должны были заплатить деньги заранее.

По сообщению полиции, мужчину задержали во время получения денег в размере 50 тысяч тенге рядом с местом его работы. Со слов 28-летнего подозреваемого, таким образом он решил подзаработать, учитывая актуальность паспортов вакцинации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается количество обманутых граждан и лиц, обратившихся к нему для получения поддельных паспортов вакцинации.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан, что за любые противоправные действия предусмотрена ответственность.


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#Нур-Султан   #МВД РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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