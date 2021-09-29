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    14:49, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подозреваемого в отстреле краснокнижного лебедя-шипуна задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО полицейские задержали подозреваемого в отстреле краснокнижного лебедя-шипуна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С открытия сезона охоты на водоплавающую дичь 4 сентября сотрудники полиции и егеря усилили рейды для проверки соблюдения правил охоты. Во время одного из совместных рейдов рядом с полевым станом лесозаготовочной бригады в Айыртауском районе были обнаружены останки лебедя-шипуна.

    Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная бригада установила причастность одного из работников к незаконному отстрелу краснокнижной птицы. Подозреваемый — 32-летний житель района им. Г. Мусрепова.

    С осмотра места происшествия изъяты останки лебедя, одноствольное ружье «ИЖ-18» 16 калибра, стреляная гильза и снаряженный патрон. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Данный пункт подразумевает ответственность за незаконную охоту в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование.

    «Сотрудниками природоохранной полиции, других заинтересованных служб совместно с егерями на постоянной основе проводятся совместные рейдовые мероприятия. На сегодня в области зарегистрировано 17 уголовных производств в сфере экологических преступлений, выявлено 414 нарушений правил охоты и 273 нарушения правил рыболовства. Призываем всех жителей области строго соблюдать законодательство», — говорит старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции управления МПС ДП СКО Асхат Кожабаев.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Экология Животные Правоохранительные органы
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