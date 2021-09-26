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    05:13, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подозреваемого  в мошенничестве с аккаунтами-двойниками задержали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-летнего жителя города Караганды, подозреваемого в мошенничестве в соцсети «ВКонтакте» задержали полицейские столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Ранее в полицию обратилась жительница города и сообщила, что в социальной сети «ВКонтакте», неизвестный путем обмана и, злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами в сумме 15 тысяч тенге.

    Установлено, что мошенник точно копировал страницы пользователей и просил «друзей» срочно перевести деньги электронным платежом. Вступая в переписку от чужого имени, он, ссылаясь на экстренную ситуацию, просил деньги в долг. Занимаемая сумма, как правило, была небольшая от 5 до 15 тысяч тенге.

    Большая часть граждан «попались» на уловку, и стали жертвами мошенника. По факту мошенничества в столичную полицию обратились более 20 граждан. Устанавливается общая сумма причиненного ущерба.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Караганде был задержан подозреваемый в мошенничестве 27-летний мужчина, которая признался в совершении преступления.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    «Будьте бдительны и соблюдайте осторожность при общении в сети. Если к вам обратились с просьбой дать денег в долг, предложите встретиться лично, либо проверьте, является ли просящий, тем за кого себя выдает», - добавили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана
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