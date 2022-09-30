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Подозреваемого в краже 20 млн тенге из автомобиля задержали в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Сентября 2022, 15:24
Подозреваемого в краже 20 млн тенге из автомобиля задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже 20 млн тенге из автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 07:20 утра гражданин, 1977 г.р., обратился в полицию. Он сообщил, что на автодороге Актобе-Атырау-Астрахань неизвестный проник в салон большегрузного автомобиля марки DAF и похитил сумку с 20 445 000 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау выявили подозрительный автомобиль Geely GC 7. Сообщение было незамедлительно передано сотрудникам полиции Макатского района. Подозреваемый, 1999 г. р. был установлен и задержан»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

По факту отделом полиции Макатского района начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК.


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