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Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске

5 Августа 2021 12:36
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Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

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По информации пресс-службы департамента полиции, предполагаемого преступника задержали накануне, около десяти часов вечера.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания городского управления полиции. Идёт досудебное расследование по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».
Напомним, в Петропавловске за неделю зарегистрировали два факта изнасиловании малолетних девочек.
«В обоих случаях подозреваемые задержаны по «горячим следам». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Иная информация не может быть представлена в интересах следствия в соответствии со статьей о недопустимости разглашения данных досудебного расследования», - добавили в пресс-службе.
Расследование преступлений находится на особом контроле руководства департамента полиции и областной прокуратуры. По каждому делу определен процессуальный прокурор.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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