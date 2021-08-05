Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

По информации пресс-службы департамента полиции, предполагаемого преступника задержали накануне, около десяти часов вечера.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания городского управления полиции. Идёт досудебное расследование по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

Напомним, в Петропавловске за неделю зарегистрировали два факта изнасиловании малолетних девочек.

«В обоих случаях подозреваемые задержаны по «горячим следам». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Иная информация не может быть представлена в интересах следствия в соответствии со статьей о недопустимости разглашения данных досудебного расследования», - добавили в пресс-службе.

Расследование преступлений находится на особом контроле руководства департамента полиции и областной прокуратуры. По каждому делу определен процессуальный прокурор.

