Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жетысуской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило 29 августа в полицию Талдыкоргана. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 120 частью 3-1 «Изнасилование несовершеннолетней» и статьей 121 частью 3-1 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» УК РК. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.
Предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку.
В качестве подозреваемого сотрудниками городской полиции задержан 20-летний местный житель, который в настоящее время помещен под стражу.
Расследование по факту взято на контроль областным департаментом полиции.
Фото: polisia.kz