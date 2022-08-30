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Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
30 Августа 2022 21:24

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жетысуской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило 29 августа в полицию Талдыкоргана. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 120 частью 3-1 «Изнасилование несовершеннолетней» и статьей 121 частью 3-1 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» УК РК. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

Предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку.

В качестве подозреваемого сотрудниками городской полиции задержан 20-летний местный житель, который в настоящее время помещен под стражу.

Расследование по факту взято на контроль областным департаментом полиции.


Фото: polisia.kz




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