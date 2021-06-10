Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней оправдал суд присяжных в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки из Целиноградского района Акмолинской области оправдал суд присяжных, тогда как два других фигуранта по делу получили реальные сроки, предает корреспондент МИА «Казинформ».

О случившемся на своей странице в Facebook сообщили лидеры общественного Фонда «Не молчи KZ».

Из публикации следует, что в Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с декабря 2019 года по июнь 2020 года, преступления совершали трое местных мужчин в возрасте 25-26 лет.

«О том, что ее несовершеннолетнюю дочь регулярно насиловали взрослые мужчины, мама узнала случайно. Женщина заметила кровоподтеки на теле ребенка, но разговорить подростка ей не удалось. Худшие опасения матери подтвердило медицинское обследование. Ребенок сначала не хотел говорить. Ей было тяжело, ее запугали. В тот же день поработали с психологом, и девочка все рассказала. Сразу подали заявление в полицию», - сообщают в фонде.

По словам девочки, как минимум, трое приятелей родного дяди принуждали ее к сексу. Преступники наведывались в гости к своей жертве и, угрожая тем, что расскажут обо всем одноклассникам, продолжали удовлетворять свои сексуальные потребности.

«Как только об этом стало известно родственникам девочки, они задержали одного из подозреваемых, который подтвердил слова подростка: «Я был выпивший. И да, я изнасиловал ее». Фонд #НеМолчиKZ сообщал об этом преступлении в июне 2020 года, мы были потрясены случившимся. Дело сразу было взято на контроль руководства департамента полиции области, генерал Баймурзин Арманбек Хакимбекович лично выезжал на место преступления в село Караоткель и встречался с родителями девочки.

25 мая двоим из троих подозреваемых вынесли приговор в г. Кокшетау, подсудимому М.С. - 20 лет, второй К. Р. получил 21 год по статье 120 ч. 4, и каждый должен выплатить моральный ущерб по два миллиона тенге.

Третий подозреваемый К.Б. потребовал, чтобы его судили судом присяжных, и 8 июня суд присяжных вынес ему приговор! Только сильно не удивляйтесь и не нервничайте. Суд присяжных полностью оправдал третьего обвиняемого, и он вышел из зала суда! Мама девочки, рыдая, сообщила нам, что все присяжные сидели, опустив от стыда головы! При этом прокурор запросил 20 лет! В чем дело? Как такое произошло, ведь была экспертиза, которая подтвердила его данные, были даже его признательные показания в самом начале, а потом в суде присяжных его оправдали! Мама девочки выражала недоверие суду присяжных, потому что половина состава были учителя Акмолинской области, но ее никто не услышал. Мы лишь задаемся вопросами, как такое произошло, что не так с судами присяжных? Целый год длились суды и теперь родителям предстоит еще один круг ада, будут поддавать в апелляцию!» - написали в фонде.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области пояснили, что вердикт по делу об изнасиловании был вынесен судом присяжных.

«Суду был предан житель Целиноградского района Акмолинской области Бакдаулет Казы, который, по версии следствия, обвинялся в совершении изнасилования малолетней. Уголовное дело в отношении Бакдаулет Казы рассматривалось с участием присяжных заседателей», - отметили в ведомстве.

Из пояснений следует, что по закону, если дело рассматривается судом присяжных, вопрос о виновности или невиновности подсудимых, а также другие вопросы решаются путем тайного голосования. Голосуют 10 участвующих присяжных заседателей и один судья. Каждый имеет по одному голосу. Судья преимущества не имеет. Решение принимается большинством голосов. Если шесть и более голосующих не согласны с предъявленным обвинением, выносится оправдательный приговор.

«По итогам голосования абсолютное большинство проголосовало за оправдательный вердикт в отношении Бакдаулет Казы как в части изнасилования, так и в части совершения им полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. На основании вердикта присяжных Бакдаулет Казы оправдан за отсутствием события, связанного с совершением уголовного правонарушения по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса «Изнасилование малолетней»», - добавили в СМУС Акмолинской области.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами и прокурором.