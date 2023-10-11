Подозреваемого в изнасиловании девочки в России задержали акмолинские полицейские

Акмолинские полицейские задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на территории Российской Федерации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками подразделения миграционной службы ОП Целиноградского района задержан уголовный преступник, разыскиваемый СУ СК РФ по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении несовершеннолетней. Известно, что на момент преступления девочке не исполнилось 14 лет.

Полицейские проверили мужчину по имеющимся базам данным, и установили, что 33-летний гражданин ближнего зарубежья с мая 2017 года находился в межгосударственном розыске. Инициатору розыска сотрудники правопорядка сообщили о задержании.