Подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы задержали в Алматинской области

ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала и поместила под стражу ранее судимого мужчину, обоснованно подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Как сообщается на официальной странице в Facebook ДП области, факт зарегистрирован в Талгарском районе, где 4 ноября к местным полицейским обратилась жительница одного из дачных обществ с заявлением об изнасиловании ее 13-летней дочери. Женщина сообщила, что над девочкой надругался односельчанин, проживающий на соседней улице.

«Сотрудниками Талгарской районной полиции по подозрению в надругательстве над ребенком задержан 34-летний мужчина. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение средней тяжести вреда здоровью. Предварительно установлено, что подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, обманным путем привел школьницу к себе домой и изнасиловал. Сейчас задержанный уже помещен под стражу», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование по факту проводится согласно части 4 статьи 120 УК РК (изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней), которое также взято на особый контроль следственного управления областного департамента полиции, заключили в ведомстве.