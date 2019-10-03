Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Нур-Султане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мужчину, числившегося в межгосударственном розыске по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Разыскиваемый мужчина, 1995 года рождения, последние четыре месяца скрывался в городе Нур-Султане, где его задержание на одной из съемных квартир произведено оперативниками полиции Алматинской области.

Сам факт преступления зарегистрирован в Карасайском районе, к правоохранителям которого в начале июня обратилась местная жительница с заявлением о принятии мер к одному из родственников, изнасиловавшему ее малолетнюю дочь.

«В ходе расследования было установлено, что ребенок подвергся изнасилованию в конце прошлого года. Факт был выявлен врачами после того, как девочка попала в больницу. Скрывшийся от уголовного преследования подозреваемый с учетом тяжести совершенного преступления был вскоре объявлен в межгосударственный розыск. Разыскиваемый уже задержан и помещен под стражу в изолятор полиции Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что сейчас решается вопрос об этапировании подозреваемого по месту совершения преступления, то есть в Карасайский район. Расследование по факту продолжается согласно ст.120 ч.4 УК РК «Изнасилование, совершенное в отношение заведомо малолетней».