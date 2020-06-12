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Подозреваемого в избиении матери двух детей задержали в Шымкенте

12 Июня 2020 13:21
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Подозреваемого в избиении матери двух детей задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в избиении матери двух детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Управлением полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент по факту получения 26 мая телесных повреждений 39-летней местной жительницы, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все необходимые мероприятия и установила лицо, причастное к совершению преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 48-летний местный житель и водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

По инициативе руководства Департамента полиции города Шымкент была организована встреча с участием Айгуль Рахметовой – специалиста в области телесно-ориентированной психологии, экстренной психологической помощи, детско-родительских отношений и Айгуль Орынбек – юриста, члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан с потерпевшей.

По заключению назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции города Шымкент.


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#МВД РК   #Шымкент  
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