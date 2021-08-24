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Подозреваемого в интернет-мошенничестве задержали в столице

24 Августа 2021 18:07
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Подозреваемого в интернет-мошенничестве задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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В столичную полицию с заявлением обратились трое граждан по факту интернет-мошенничества. По словам заявителей, на интернет сайте «Olx.kz» они нашли объявления по предоставлению услуг ремонта телевизоров. Потерпевших привлекала заниженная цена на услуги и запчасти.

Детали покупки и доставки товаров они обсуждали при помощи мобильной связи и в мессенджерах «What’s app». Денежные средства оплаты за товар перечислялись на подставной счет, оформленный на третье лицо.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по ст.190 УК РК. Общий материальный ущерб составил 550 тысяч тенге.

Проведенными оперативными мероприятиями подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 30-летний житель г. Шымкент. Полученные преступным путем денежные средства он потратил по своему усмотрению.

Не исключено, что пострадавших от преступных деяний злоумышленника может быть больше. В случае, если вы пострадали от действий подозреваемого лица, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 8 (7172) 71-65-58, 71-63-35 или 102.

С начала года задержано и привлечено 70 лиц, подозреваемых в мошенничестве в сети Интернет.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, департамент полиции города Нур-Султан рекомендует придерживаться простых мер предосторожности:

- удостовериться в наличии товара и услуг;

- обсудить с продавцом детали сделки по видеосвязи;

- произвести оплату после получения товара и услуг после его проверки.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Интернет   #МВД РК   #Мошенничество  
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