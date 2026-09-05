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    Подозреваемого в хищении $1,5 млн экстрадировали из Грузии в Казахстан

    Из Грузии в Казахстан экстрадировали гражданина страны, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Подозреваемого в хищении $1,5 млн экстрадировали из Грузии в Казахстан
    Кадр из видео

    По данным ведомства, в период с ноября по декабрь 2023 года в Алматы мужчина под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости путем обмана похитил у потерпевшего 1,5 млн долларов США.

    После этого подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

    В декабре прошлого года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры РК при содействии Интерпола МВД Казахстана и Посольства Казахстана в Грузии мужчину экстрадировали на родину.

    В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанку экстрадировали из России по делу о неуплате 290 млн теңге налогов.

    Хищение Генпрокуратура Казахстан Грузия Экстрадиция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор