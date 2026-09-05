Подозреваемого в хищении $1,5 млн экстрадировали из Грузии в Казахстан

Из Грузии в Казахстан экстрадировали гражданина страны, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По данным ведомства, в период с ноября по декабрь 2023 года в Алматы мужчина под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости путем обмана похитил у потерпевшего 1,5 млн долларов США.

После этого подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В декабре прошлого года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры РК при содействии Интерпола МВД Казахстана и Посольства Казахстана в Грузии мужчину экстрадировали на родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что казахстанку экстрадировали из России по делу о неуплате 290 млн теңге налогов.