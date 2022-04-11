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Подозреваемого в финансировании массовых беспорядков задержали в Шымкенте

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Апреля 2022, 15:19
Подозреваемого в финансировании массовых беспорядков задержали в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержали подозреваемого в финансировании массовых беспорядков, произошедших в январе. Об этом заявили в Генпрокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Алматы 25 марта арестован Ш., который во время «январской трагедии», похитив винтовку из оружейного магазина «АННА», совершил нападение на аэропорт, департамент полиции и управление полиции Алмалинского района города Алматы. Органами правопорядка установлен «Н», который 5 января в группе лиц захватил здание Казаэронавигации и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он проинформировал, что 4 апреля специальными прокурорами задержано 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.

«В городе Шымкенте задержан С. по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и коктейлей Молотова, использованных 5 января при нападении на акимат города и департамент полиции. Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади города Шымкента, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям», - отметил Елдос Килымжанов.

«В Жамбылской области в период с 18 по 31 марта установили 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков. Арестованы два лидера ОПГ», - сообщил он.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в январских беспорядках участвовали 12 организованных преступных групп.

Жамбылская область   Борьба с преступностью   Регионы   Шымкент   Общество   Криминал   Алматинская трагедия  
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