Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Установлено, что преступление произошло на почве бытового конфликта, между подозреваемым и мужчиной, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Шымкент.

Меньше чем за сутки подозреваемый в особо тяжком преступлении был задержан и водворен в изолятор временного содержания сотрудниками Управления полиции Енбекшинского района, им оказался 20-летний житель Туркестанской области, рассказали в ДП.

Причастность задержанного к смерти женщины будет установлена после заключения назначенных экспертиз.