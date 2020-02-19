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Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Шымкенте
19 Февраля 2020 19:34
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Установлено, что преступление произошло на почве бытового конфликта, между подозреваемым и мужчиной, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Шымкент.
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Меньше чем за сутки подозреваемый в особо тяжком преступлении был задержан и водворен в изолятор временного содержания сотрудниками Управления полиции Енбекшинского района, им оказался 20-летний житель Туркестанской области, рассказали в ДП.
Причастность задержанного к смерти женщины будет установлена после заключения назначенных экспертиз.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 (убийство) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Вещественные доказательства изъяты.
Ключевые слова: Борьба с преступностью, Происшествия, Шымкент,
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