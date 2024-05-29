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    09:18, 29 Май 2024 | GMT +6

    Подозреваемый в убийстве казахстанец экстрадирован из России

    Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан
    Фото: из открытых источников

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    В январе 2023 года в городе Шымкент в составе группы лиц по предварительному сговору, подозреваемый совершил убийство.

    Его подельники осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

    В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации.

    По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК.

    В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Криминал Убийство Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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