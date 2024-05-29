Подозреваемый в убийстве казахстанец экстрадирован из России
Сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
В январе 2023 года в городе Шымкент в составе группы лиц по предварительному сговору, подозреваемый совершил убийство.
Его подельники осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.
В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.