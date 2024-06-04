Подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере экстрадирован из ОАЭ

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки «Роллс-Ройс» из США, после чего скрылся.

В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Экстрадиция разыскиваемого стала возможной благодаря Соглашению между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников от 2009 года, разработчиком которого являлась Генеральная прокуратура Республики Казахстан.