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    09:24, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере экстрадирован из ОАЭ

    Подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере экстрадирован из ОАЭ
    Фото: Генпрокуратура РК

    Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки «Роллс-Ройс» из США, после чего скрылся.

    В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.

    За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

    Экстрадиция разыскиваемого стала возможной благодаря Соглашению между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников от 2009 года, разработчиком которого являлась Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

    Теги:
    Мошенничество ОАЭ Борьба с преступностью Криминал Прокуратура
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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