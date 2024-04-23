Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России

Сегодня Генеральной прокуратурой совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Он с 2020 по 2023 годы, являясь руководителем строительной компании, в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом строительства и реализации квартир премиум класса в Астане, похитил денежные средства более 200 дольщиков на сумму свыше 4,3 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск, - сообщили в Генпрокуратуре.

В ноябре прошлого года фигурант задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции. Он водворен в следственный изолятор.