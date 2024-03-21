Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из ОАЭ

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана 20 марта из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый «Ш» для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Он подозревается в том, что в 2010 году обманным путем убедил своего знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денежных средств скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и около 10 лет находился в международном розыске.

В конце прошлого года он задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.