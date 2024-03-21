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    21:57, 20 Март 2024 | GMT +6

    Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из ОАЭ

    экстрадиция
    Фото: кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана 20 марта из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый «Ш» для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Он подозревается в том, что в 2010 году обманным путем убедил своего знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денежных средств скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 млн тенге.

    После совершения преступления подозреваемый скрылся и около 10 лет находился в международном розыске. 

    В конце прошлого года он задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

    Теги:
    Мошенничество ОАЭ Борьба с преступностью Прокуратура
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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