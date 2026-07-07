Подозреваемых в вымогательстве у студентов и рабочих задержали в Павлодарской области

По информации полиции, задержаны 10 подозреваемых в вымогательстве у жителей Аксу и Экибастуза. Деньги требовали под угрозой применения насилия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники по борьбе с организованной преступностью и ДКНБ провели совместную спецоперацию на территории двух городов.

По предварительным данным, фигуранты под угрозой применения насилия систематически требовали деньги у своих жертв. Среди потерпевших — студенты учебных заведений и работники крупных промышленных предприятий.

— В ходе обыска изъяты денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Автомобили, использовавшиеся фигурантами, изъяты и помещены на специализированную стоянку, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, по фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. Задержаны 10 человек, четверо из которых арестованы. Также проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в МВД сообщали о снижении фактов вымогательства в Казахстане на 15%.