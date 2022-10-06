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Подозреваемая в мошенничестве девять раз оформила кредит на подругу в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Октября 2022, 00:38
Подозреваемая в мошенничестве девять раз оформила кредит на подругу в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемая в мошенничестве девять раз оформила кредит на подругу в одном из районов Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, неизвестное лицо от имени жительницы Исатайского района девять раз оформило кредиты в банках. Потерпевшая после неоднократных звонков со стороны банков и финансовых организаций узнала, что у нее имеется задолженность в размере 804 тыс. 993 тенге. По данному факту стражи порядка установили и задержали жительницу Исатайского района 1991 года рождения, которая оформила онлайн-кредит и совершила мошенничество.

В ходе следствия было установлено, что документы, удостоверяющие личность потерпевшей, ранее были переданы подозреваемой, которой оказалась подруга потерпевшей.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту четвертому части второй статьи 190 УК РК. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Банки   Атырауская область   Мошенничество  
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