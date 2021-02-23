Подозреваемая в изготовлении синтетических наркотиков семья задержана в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейскими СКО задержана семья, подозреваемая в изготовлении и реализации синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП СКО выявлен семейный подряд, занимавшийся реализацией синтетических наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркотические вещества реализовывали контактным способом в Петропавловске, при этом помещение для производства психоактивных наркопрепаратов находилось в 120 км от города – в одном из сел Жамбылского района. В нарколаборатории были созданы и строго соблюдались все условия для производства синтетической «соли»: оборудовано проветриваемое помещение, имелись колбы, мерные емкости, защитные костюмы и респираторы. Всем этим криминальным бизнесом занималась пара сожителей, а также их близкие родственники.

