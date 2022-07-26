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Подорожают ли в Казахстане товары бытовой химии и гигиены
26 Июля 2022 14:21

Подорожают ли в Казахстане товары бытовой химии и гигиены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средства гигиены и бытовая химия в основном импортируются в Казахстан. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспертные исследования могут быть различного характера. В целом мы видим, что в сегодняшних условиях меняется логистика. Это касается не только продовольственных товаров. Но сегодня по средствам гигиены мы не видим каких-либо проблем», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минторговли добавил, что по таким видам товаров дестрибьютерам обычно легче реагировать.

«Если в случае с сахаром нужно было искать баланс между отечественным товаропроизводителем, трейдерами и так далее, то средства гигиены в основном импортируются и импортные каналы уже раньше пересмотрели, изменилась география поставок. Здесь мы не ожидаем каких-либо изменений, которые привели бы к дефициту товаров», - пояснил Бахыт Султанов.

Ранее сообщалось, что стабилизацию цен на сахар прогнозируют к осени в Казахстане.

«По прогнозам Российской Федерации, экспорт сахара будет открыт с сентября. Прогнозируется, что урожай свеклы будет на уровне. Поэтому в июле-августе цены на сахар будут высокими. Думаю, что после этого постепенно снизятся цены, ситуация на рынке стабилизируется», – сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.


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Автор:
Корреспондент
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