Подорожают ли лекарства в Казахстане

Когда будет проведено дерегулирования цен на лекарства в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Второй этап дерегулирования, 1 767 наименований, он должен произойти в этом году. Но, в первом полугодии мы этого не сделали в связи с тем, что приступили к анализу. Сейчас этот анализ проводится для того, чтобы более мягче и менее болезненно было для населения. Мы по группам разделили эти препараты и в зависимости от того насколько рост цен будет чувствителен, то эти препараты пока откладываем. Считаем, что они должны регулироваться. Есть страны, которые регулируют. Есть представители фармацевтического сектора, которые говорят, что только Казахстан регулирует. Нет. Есть цены, в том числе и на жизненно важные препараты, которые и в других странах регулируются, - сказала Акмарал Альназарова, отвечая на вопрос на брифинге в Правительстве.

По ее словам, этот вопрос сейчас рассматривается так, чтобы провести этот процесс менее чувствительно для населения.

- Мы сейчас хотим разделить. Думаю, что уже на днях, потому что второй срок у нас 1 июля. Но, конечно, хочется это сделать как можно более гладко, чтобы это не было для населения чувствительно, - пояснила Акмарал Альназарова.

Журналисты уточнили у главы минздрава: «Так поднимутся или не поднимутся цены на лекарства?»