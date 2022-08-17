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Подорожание дизтоплива ожидается в Кыргызстане
17 Августа 2022 15:22

Подорожание дизтоплива ожидается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Цена на дизельное топливо снова может подняться в Кыргызстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу антимонопольного регулирования КР.

В связи с сокращением объемов экспорта российскими нефтеперерабатывающими заводами дизельного топлива в условиях растущих цен, крупные операторы рынка ГСМ Кыргызстана высказались о вынужденной необходимости повышения цен на дизельное топливо на внутреннем рынке.

С начала года повышение отпускных цен на дизельное топливо зафиксировано на уровне 600 долларов за тонну, по бензину марки АИ-92 – 370 долларов за тонну. За последний месяц повышение оптово-отпускных цен российских НПЗ на дизельное топливо составило до 300 долларов за тонну.

В целях обеспечения баланса интересов поставщиков ГСМ и потребителей, Службой антимонопольного регулирования страны в рамках своих полномочий нефтетрейдерам вынесены соответствующие рекомендации, а также выработан комплекс мер, который направлен в уполномоченный государственный орган.


Фото: antimonopolia.gov.kg

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