Подорожает ли жилье в следующем году в Казахстане – мнения экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня на рынке недвижимости Казахстана наблюдается оживление, количество сделок купли и продажи недвижимости бьет рекорды, соответственно, повысилась и цена на квадратные метры. О том, когда же все-таки стабилизируется ситуация и ждать ли в следующем году очередного скачка цен, своим мнением в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

По ее словам, за октябрь месяц цены на недвижимость в среднем по стране увеличились: на новое жилье - на 1,9%, на благоустроенное - на 1,2 %.

«В целом за прошедший период с начала года, если мы будем сравнивать с ценами декабря 2020 года, рост цен в среднем на любую недвижимость составил 16,7 %. Много? Мало? Давайте задумаемся какие факторы на это повлияли. Нельзя рассматривать рост цен как таковой и не анализировать, что послужило причиной. Ну, для начала посмотрим на количество сделок. За весь период текущего года количество сделок по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличилось на 89,1% ! То есть сделок стало почти в 2 раза больше. Причина тому – и реализация отложенного спроса, который накопился за период ограничительных мер, и стимулирующие рынок меры государственного характера - возможность приобретения жилья на пенсионные излишки, что очень хорошо подогрело спрос», - сказала Нина Лукьяненко.

При этом, как отметила эксперт, важно помнить, что продавец, который продал покупателю на пенсионные деньги недвижимость, он никуда не пропал – он пошел и использовал полученные средства дальше, как правило, для покупки другой недвижимости.

«Если ранее в Казахстане проходило 21 -22 тысячи сделок ежемесячно, то теперь эта цифра составляет не менее 44 тысяч в месяц. Это очень важный показатель, потому что очень много говорится о спекулятивном росте цен – я не поддерживаю эти разговоры, потому что любой спрос в первую очередь должен подтверждаться платежеспособностью. Выросшее количество фактических сделок говорит именно об этом», - считает Нина Лукьяненко.

Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана добавила, что важно понимать и другие экономические процессы, влияющие на цену.

«Как я уже сказала ранее, индекс цен на недвижимость показывает увеличение на 16,78 %, при этом я бы сделала маленькую ремарку - средний показатель инфляции на этот же период составил 8,9 %. Это означает, что реальный то рост был значительно меньше, то есть в реальности то не совсем растут цены, а скорее дешевеют деньги. Теперь просто на то же количество денег можно купить значительно меньше товаров и услуг. И это мы говорим о средних показателях. Если вникать чуть глубже, то в некоторых отраслях жизнедеятельности наших граждан инфляция составила 13-15 %», - пояснила Нина Лукьяненко.

Она также поделилась прогнозами на следующий год.

«Поэтому, что касается будущих прогнозов, я считаю, что рынок по количеству сделок находится на уровне своего предела. Если не будет выпущено дополнительных стимулирующих механизмов для покупки квадратных метров - дешевой ипотеки, аренды с последующим выкупом, долговременные беспроцентные рассрочки – то общее число сделок в ближайшем будущем пойдет на спад. Что касается цен, мы будем наблюдать ту тенденцию, которая будет касаться всей экономики страны. Если уровень инфляции смогут удержать в планируемом коридоре – 4-6 %, то такой рост мы и увидим на рынке недвижимости. Если этого не произойдет, и цены продолжат свой рост, то все тенденции мы увидим и на примере квадратных метров», - резюмировала Нина Лукьяненко.

Некоторые эксперты считают, что пенсионная программа бессрочная. После старта программы был определенный шквал, но сейчас люди больше будут копить, нежели снимать. Однако не стоит забывать, что на цены влияли не только пенсионные деньги. На них достаточно сильно влияют льготные программы. По последним отчетам Нацбанка, уровень государственного участия в ипотеке составляет более 90 процентов.

Но есть и другие прогнозы, к примеру, член Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Марина Грушина считает, что рынок придет к стабильности.

«Прежнего ажиотажа уже не будет. У нас, в частности, поступают единичные заявки, потому что все те, кто хотел и мог использовать свои пенсионные накопления, уже вложились в недвижимость», - сказала она в одном из интервью в средствах массовой информации.

Есть и те, кто утверждает, что льготные программы не будут сворачиваться в ближайшее время и предпосылок для падения цен нет.