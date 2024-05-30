Подорожает ли скот из-за паводков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин прокомментировал, как последствия паводков отразятся на ценах на мясо и скот, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Повлияют ли последствия наводнения на цены на мясо и скот? - спросил корреспондент агентства Kazinform после заседания Сената.

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин заявил, что количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок.