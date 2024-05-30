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    11:57, 30 Май 2024 | GMT +6

    Подорожает ли скот из-за паводков в Казахстане

    поголовье скота
    Фото: pixabay

    Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин прокомментировал, как последствия паводков отразятся на ценах на мясо и скот, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Повлияют ли последствия наводнения на цены на мясо и скот? - спросил корреспондент агентства Kazinform после заседания Сената.

    Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин заявил, что количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок. 

    - Нет. У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота – это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет, - добавил вице-министр. 

     

    Теги:
    Минсельхоз Мясо Цены и тарифы Животные Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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