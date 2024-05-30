Подорожает ли скот из-за паводков в Казахстане
Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин прокомментировал, как последствия паводков отразятся на ценах на мясо и скот, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Повлияют ли последствия наводнения на цены на мясо и скот? - спросил корреспондент агентства Kazinform после заседания Сената.
Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин заявил, что количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок.
- Нет. У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота – это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет, - добавил вице-министр.