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Подорожает ли сахар в Казахстане – комментарий вице-премьера

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 11:24
Подорожает ли сахар в Казахстане – комментарий вице-премьера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал возможное повышение цен на сахар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы думаем над этим и пока принимаем решение. Мы хотели ввести минимальный уровень оптовых цен на сахар, но пока остановили, поскольку идет подорожание сахара. Наш сахар дороже российского, производство. Из тростника, к сожалению. Российский сахар пока дешевый, но мы решили пока эту ситуацию не торпедировать, сохранять», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

По его словам, в любом случае меры поддержки отечественных заводов сейчас прорабатываются.

«Пока мы рассматриваем только вариант с субсидированием производителя, чтобы цены на сахар сильно не расслабились. И чтобы по населению это не било», - отметил вице-премьер.

Журналисты также спросили министра, что дороже – субсидировать, закупать, импортировать?

«Здесь вопрос, что в долгосрочной перспективе выгоднее. Конечно, сейчас ситуация очень выгодная – сахар дешевый. Но заводы наши работают на склады, не могут продать. Потому что себестоимость производства очень дорогая, поскольку очень сильно на биржах подорожал сахар-сырец. Рисков дефицита сахара нет, а вопросы подорожания мы рассматриваем», - ответил С. Жумангарин.


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