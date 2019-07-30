Подорожает ли мобильная связь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется ли повышение тарифов на мобильную связь после приобретения АО «Казахтелекомом» 49% доли шведского мобильного оператора Тele2 AB, рассказал главный финансовый директор компании «Казахтелеком» Асхат Узбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тele2 заходил на этот рынок третьим игроком, соответственно на этом рынке уже присутствовали такие сильные игроки как Kcell и Beeline. Мы видели, как они себя вели. Я могу сказать, что есть очень четкое требование регулятора по сохранению торговых марок. Марка Тele2, как таковая, останется в ближайшие годы. У компании нет планов по кардинальному изменению стратегии, то есть, я думаю, что останется та же ценовая группа. Есть требование не повышать тарифы, я думаю, что все должно остаться в рамках ожиданий наших пользователей», - сказал Асхат Узбеков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Отметим, что в конце мая этого года «Казахстелеком» и Тele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V.