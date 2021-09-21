Подорожает ли хлеб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городском акимате ответили, подорожают ли цены на хлеб в южной столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы, повышение цен на хлеб до декабря месяца в городе не прогнозируется. На сегодняшний день цена на хлеб (формовой) в Алматы составляет от 75 до 90 тенге за булку, что является одной из самых низких цен по стране.

«Данные показатели достигнуты за счет принимаемых мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В рамках реализации механизма «оборотных» займов, предоставлен льготный займ на сумму 1 млдр тенге ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» для производства социального хлеба (формовой, из муки 1-го сорта) в объеме более 23,8 тысяч тонн с фиксированными предельными отпускными ценами на уровне 75 тенге за булку», - рассказали в управлении.

Кроме того, в акимате уточнили, как ведётся обеспечение низких цен на хлеб.

«Обеспечение низких цен на хлеб ведется в связи с заключением договора о льготном займе с ТОО «ХБК «Аксай», а также за счет охвата поставками продукции «Аксай» всех торговых сетей, свыше 3000 магазинов «у дома» и частично продовольственных рынков с помощью дистрибьюторов. Аналогично, в торговой сети «Тоймарт» законтрактована реализация 940 тонн хлеба по фиксированной цене на полке - 75 тенге за булку», - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, подорожает ли в Казахстане хлеб в связи с увеличением цен на ГСМ.