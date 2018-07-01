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Подопечный тренера Головкина Гассиев проиграл Усику

22 Июля 2018 07:01 240
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Подопечный тренера Головкина Гассиев проиграл Усику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялся финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 KO) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 KO), передает СИА «SPORTINFORM».

Гассиев известен своим нокаутирующим ударом, однако быстрый и резкий Усик не оставил россиянину ни единого шанса. На протяжении всего боя Усик не сбавлял темпа и довел дело до уверенной победы. Теперь в активе украинца титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO, журнала «The Ring» и трофей Мохаммеда Али.

Напомним, что Мурат Гассиев и Геннадий Головкин занимаются в одном тренировочном лагере под руководством Абеля Санчеса. 


Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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