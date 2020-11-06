Подопечные Дома мамы в Нур-Султане могут получить новые профессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школа современных мам открыта при Доме мамы в Нур-Султане. Беременные и женщины с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили не только временное жилье и средства к существованию, но и новые навыки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Общественного фонда «Ана үйi».

Цель инициативы - помочь женщинам сориентироваться в новых жизненных условиях. В школе обучают таким современным профессиям как SMM-продвижение, блогерство, фотоискусство, также проводят курсы по маникюру, макияжу, детскому массажу.

Как рассказал меценат Бауыржан Исабаев, эти направления выбраны неслучайно. Такие профессии востребованы рынком, требуют минимальных ресурсов для начала работы и позволяют быстро выйти на достойный уровень дохода. Не менее важный аспект – помощь в социализации. Так, все представленные в школе курсы содействуют личностному росту молодых мам.

Очень важно, что в школе проходят занятия по раннему развитию детей, что помогает женщинам найти время для учебы.

«С 2013 года открыт уже 21-й Дом мамы по всему Казахстану. Здесь помогают женщинам преодолеть финансовый, жилищный и моральный кризис. Мы гордимся тем, что за 7 лет благодаря «Дому мамы» более 4000 деток не попали в детский дом. Согласно нашим правилам, женщины могут находиться в Доме мамы сроком до 6 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы восстановиться от пережитого стресса. Однако нам хотелось помочь подопечным и после того, как они начинают самостоятельную жизнь. При этом мы понимали, что важно дать им не «рыбку», а «удочку». Новые навыки - это лучший подарок для них, который никогда не потеряет свою ценность и который никто у них не сможет отобрать», - отметил Бауыржан Исабаев.