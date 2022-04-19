Подобный прецедент имеет место впервые – МВД РК о деле вайнеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК назвали причины длительности расследования «дела о вайнерах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Длительность расследования связана с необходимостью анализа большого количества финансовых и других документов, назначением и проведением ряда судебных экспертиз, большого количества участников процесса, с которыми необходимо проведение ряда следственных действий», - сообщили в Министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве также отметили, что подобный прецедент имеет место впервые – ранее органами внутренних дел к ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой «вайнеры» и блогеры не привлекались.

Напомним, в столице возле здания МВД женщина совершила самоподжог . Как стало известно из соцсетей, женщину зовут Багила Досмаилова. Она жертва финансовой пирамиды Mudabarah Capital. Ранее она неоднократно требовала наказать вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова, которые рекламировали финпирамиду. Багила с мужем потеряли 20 млн тенге. По их словам, виноваты также и бездействующие власти, которые не сразу пресекли деятельность пирамиды.