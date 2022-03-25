Поднявшего руку на ребенка воспитателя детского сада могут арестовать на 40 суток в Абае

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Инцидент, спровоцировавший конфликт, произошел в детском саду «Әдемі» города Абай. На видео, взбудоражившем социальные сети, видно, что воспитатель даёт подзатыльник двум малышам. Родители детей решили вынести эту запись на всеобщее обозрение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Предположительно, инцидент произошел во время празднования Наурыз мейрамы. Потому что на видео видно, что воспитатель ходит в национальном костюме. В процессе просмотра записи на видеокамерах, установленных в детском саду, один из родителей замечает, что воспитатель ударила двух детей по голове. Приглядевшись, она узнает своего ребенка.

«После таких видео мы боимся отправлять детей в детский сад», - пишут в социальных сетях.

Ещё говорят, что если вы не любите ребенка, вам не нужно работать в детском саду.

«Из-за пандемии родителям запретили посещать детские сады. Контроль со стороны руководства тоже слабый, за питанием никто не следит. Родители должны приходить неожиданно по три – пять человек и вести наблюдение. Маленькие дети не могут многое рассказать своим родителям об условиях воспитания, общения и питания», - говорят местные жители.

Однако, как всегда, мнения разделились. Говорят, что нет никаких преступных действий, когда воспитатель слегка наказывает ребенка.

В отделе образования Абайского района сообщили, что по данному факту начата проверка.

«Отдел образования Абайского района по данному факту сообщает следующее. Детский сад «Әдемі» является частным дошкольным учреждением и не подведомственным отделу образования Абайского района. Частный сад открылся в феврале 2021 года, рассчитан на 550 мест. По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения которой будут приняты необходимые меры», - рассказали в отделе образования.

Действия воспитателя расследуют и в полиции.

«Данный факт зарегистрирован в ОП Абайского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили 20-летнюю подозреваемую. Проводятся следственные действия», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.