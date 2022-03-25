Поднявшего руку на ребенка воспитателя детского сада могут арестовать на 40 суток в Абае
Предположительно, инцидент произошел во время празднования Наурыз мейрамы. Потому что на видео видно, что воспитатель ходит в национальном костюме. В процессе просмотра записи на видеокамерах, установленных в детском саду, один из родителей замечает, что воспитатель ударила двух детей по голове. Приглядевшись, она узнает своего ребенка.
«После таких видео мы боимся отправлять детей в детский сад», - пишут в социальных сетях.
Ещё говорят, что если вы не любите ребенка, вам не нужно работать в детском саду.
«Из-за пандемии родителям запретили посещать детские сады. Контроль со стороны руководства тоже слабый, за питанием никто не следит. Родители должны приходить неожиданно по три – пять человек и вести наблюдение. Маленькие дети не могут многое рассказать своим родителям об условиях воспитания, общения и питания», - говорят местные жители.
Однако, как всегда, мнения разделились. Говорят, что нет никаких преступных действий, когда воспитатель слегка наказывает ребенка.
В отделе образования Абайского района сообщили, что по данному факту начата проверка.
«Отдел образования Абайского района по данному факту сообщает следующее. Детский сад «Әдемі» является частным дошкольным учреждением и не подведомственным отделу образования Абайского района. Частный сад открылся в феврале 2021 года, рассчитан на 550 мест. По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения которой будут приняты необходимые меры», - рассказали в отделе образования.
Действия воспитателя расследуют и в полиции.
«Данный факт зарегистрирован в ОП Абайского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили 20-летнюю подозреваемую. Проводятся следственные действия», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.