Поднятые жамбылцами на встречах с депутатами вопросы будут решаться поэтапно - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылскую область с рабочим визитом приехали мажилисмены, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

С депутатами Мажилиса Парламента Мейрамбеком Толепбергеновым и Гульдарой Нурумовой встретился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Приветствуя гостей, он вкратце рассказал о состоянии экономики области.

«На расширенном заседании Правительства под председательством Президента страны Касым-Жомарта Токаева подведены итоги социально-экономического развития страны за полугодие. Во всех отраслях экономики региона отмечается положительная динамика. Мы не будем расслабляться, а сделаем все возможное, чтобы сохранить высокие темпы экономического роста», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день одним из важных и актуальных вопросов остается заготовка кормов для животноводческих хозяйств.

«Особое внимание на этот вопрос обратил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. Ожидается, что в зимовку 2021 - 2022 годов в нашей области вступят 992 тысячи голов скота. Планируется заготовить 1,7 миллиона тонн сена, чтобы провести зимовку в привычном режиме. Мы призываем жамбылцев позаботиться о кормах для скота и вместе заготавливать сено в оврагах, руслах рек», - подчеркнул аким области.

Он поднял также вопросы развития индустрии туризма в области.

«В областном центре прошла научно-практическая конференция, посвященная 1270-летию Атлахской битвы. Юбилей дал еще один повод изучить богатое наследие наших предков. Эта битва имела немаловажное значение для судеб тюркских народов. К примеру, одним из важных последствий битвы стало начало бумажного производства вне Китая. Среди пленных были китайские мастера, знавшие секреты изготовления бумаги», - отметил аким области.

В ходе встречи обсуждены и вопросы, связанные с реализацией предвыборной программы партии «Nur Otan», развитием сферы здравоохранения.

«Отдельного внимания заслуживает проект «Таразға тарту». В рамках этого проекта строятся новые социальные объекты, модернизируются парки и скверы, что также оказывает влияние на развитие туристического потенциала Тараза», - отметил Мейрамбек Толепбергенов.

Мейрамбек Толепбергенов и Гульдара Нурумова рассказали главе региона о том, какие проблемные вопросы поднимали жители в ходе встреч в районах области. Бердибек Сапарбаев заверил, что социальные вопросы будут решаться поэтапно.

Ранее аким области Бердибек Сапарбаев провел встречу с депутатами Мажилиса Парламента РК Андреем Линником и Ильясом Буларовым, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.