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    21:03, 17 Январь 2022 | GMT +6

    Поднять зарплаты работникам «Правительства для граждан» поручил Багдат Мусин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поручил повысить заработные платы работникам «Правительства для граждан», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Проработать этот вопрос планируется уже в марте текущего года.

    «В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом Правительства для граждан. Поручил Адилю Галымжановичу (Адиль Кожихов - председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» - прим.ред.) выработать план по повышению зарплат и в целом пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений», - написал министр в своем Instagram.

    Он отметил, что на сотрудников ЦОНов ложится огромная нагрузка. Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении 5 лет работают без каких-либо изменений по зарплате.

    «Важно проработать этот вопрос, чтобы сотрудники и их семьи уже в марте смогли почувствовать эти изменения», - добавил Б. Мусин.

    Теги:
    Правительство ЦОН Правительство РК Правительство для граждан Экономика
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