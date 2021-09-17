Поднять зарплату всех работников столичных школ и детсадов просит профсоюз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель профсоюза «Әділет» Батыр Алиев озвучил ряд инициатив касательно повышения оплаты труда сотрудников образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения повышения социального статуса педагогов города Нур-Султана предлагаю обсудить следующие вопросы. Первое – у нас ежегодно идет повышение заработной платы педагогов, но это глобально, по Казахстану, то, что положено всем. Предлагаю остановиться на тех моментах, как мы можем улучшить положение наших педагогов именно в столице. Несмотря на ежегодное повышение заработной платы, у нас остается низкой зарплата руководителя государственных учреждений и КППК (кабинет психолого-педагогической коррекции) – это садики и школы, которые не перешли на ПХВ», - сказал Батыр Алиев на публичных слушаниях городского маслихата.

По его словам, должностной оклад руководителя от 152 до 184 тысяч тенге.

«Я хотел бы также затронуть вопросы тех работников организации образования, которые обеспечивают нормальные условия труда для наших педагогов. В частности, главные бухгалтера у нас получают от 92 до 112 тысяч тенге; должностные оклады экономистов, делопроизводителей, библиотекарей колеблется от 72 до 85 тысяч тенге. Уборщики служебных помещений, которые обеспечивают в режиме пандемии условия работы для педагога и в связи с дезинфекционными мероприятия занимаются работой в два раза больше и каждый день находятся в зоне риска, их доплата составляет 20%-30% от БДО – это порядка 2-3 тысяч тенге», - заключил спикер.