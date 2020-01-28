Поднят вопрос о временной приостановке двух пассажирских поездов, заезжающих в Китай - Кайрат Саурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице председатель Правления – генеральный директор АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев рассказал о том, что распространение короновирусной инфекции в Китае никак не повлияет на перевозку грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это больше касается пассажирских перевозок. Мы должны определить, каким образом будем обеспечиваться безопасность наших пассажиров. С этой целью в КТЖ создан штаб. Будем принимать меры и проводить работу, чтобы обезопасить наших пассажиров и сотрудников. Никаких проблем с грузоперевозкой нет», - сказал К. Саурбаев.

По словам спикера, по станции «Достык» и «Алтынколь» на территорию Китая заезжают два поезда.

«В связи с малонаселенностью, мы в Министерстве подняли вопрос о временной приостановке этих двух пассажирских поездов, заезжающих на территорию Китая. В среднем 8-9 человек заезжают на станцию «Достык», и 35-36 человек - на станцию «Алтынколь», - добавил гендиректор АО « КТЖ-Грузовые перевозки».