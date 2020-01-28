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Поднят вопрос о временной приостановке двух пассажирских поездов, заезжающих в Китай - Кайрат Саурбаев

28 Января 2020 14:40
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Поднят вопрос о временной приостановке двух пассажирских поездов, заезжающих в Китай - Кайрат Саурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице председатель Правления – генеральный директор АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев рассказал о том, что распространение короновирусной инфекции в Китае никак не повлияет на перевозку грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это больше касается пассажирских перевозок. Мы должны определить, каким образом будем обеспечиваться безопасность наших пассажиров. С этой целью в КТЖ создан штаб. Будем принимать меры и проводить работу, чтобы обезопасить наших пассажиров и сотрудников. Никаких проблем с грузоперевозкой нет», - сказал К. Саурбаев.

По словам спикера, по станции «Достык» и «Алтынколь» на территорию Китая заезжают два поезда.

«В связи с малонаселенностью, мы в Министерстве подняли вопрос о временной приостановке этих двух пассажирских поездов, заезжающих на территорию Китая. В среднем 8-9 человек заезжают на станцию «Достык», и 35-36 человек - на станцию «Алтынколь», - добавил гендиректор АО « КТЖ-Грузовые перевозки».


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Ключевые слова: Транспорт, Пневмония в Китае,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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