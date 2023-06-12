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    16:45, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Поднять стоимость акциза на дорогое спиртное могут в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил повысить стоимость акциза на дорогую водку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам вице-министра, стоимость акциза на вино регулируется в рамках Евразийского экономического союза. Тем не менее, контракты в рамках союза, похоже, неправильно регулируют акцизы на более дорогие напитки.

    «Что касается алкоголя и табачных изделий, то в рамках договора ЕАЭС с каждым годом повышается налоговая ставка. Но есть отдельная категория на дорогие алкогольные напитки. То есть речь идет о ликеро-водочной продукции стоимостью 5-6 млн тенге за бутылку. А ее налоговая ставка всего 714 тысяч тенге. То есть в такую категорию предлагается рассчитывать акциз в процентах от стоимости продукции. Такой же подход мы предлагаем и по табачному акцизу. Все эти предложения мы сейчас обсуждаем. Уважаемые депутаты, если у вас есть конкретные предложения, мы готовы их рассмотреть», - сказал Азамат Амрин, выступая на круглом столе на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования».

    Ранее вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил повысить транспортный налог для богатых граждан, имеющих собственные яхты и самолеты.

    Также сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить налог на имущество для граждан, владеющих несколькими квартирами.


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