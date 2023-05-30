Поднимутся ли тарифы на связь с появлением сети 5G в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Казахтелеком» обещает к концу 2027 года охватить сетью мобильной связи пятого поколения все казахстанские города. В связи с этим операторами будут предложены новые варианты тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тарифы как таковые напрямую не будут подниматься, просто будут предложены новые варианты использования сети с большим объемом трафика, другими показателями скорости. У пользователей будет возможность переходить на эти тарифы, если не удовлетворяет существующие показатели по скоростям либо по объему трафика. Это нормальная практика. Во всем мире так делается», - сообщил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов во время выхода к прессе после заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

По его словам, «Казахтелеком» обязуется в течение 5 лет построить сеть 5G во всех областных городах. В этом году каждый из операторов компании должен построить по 390 базовых станций, в общей сложности их количество достигнет примерно 800. Каждый год планируется вводить по 780 базовых станций связи.

«Соответственно, за пятилетний период около 7 тысяч базовых станций будут поддерживать технологию 5G. Я надеюсь, что к 2027 году все города будут охвачены сетью мобильной связи пятого поколения», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что станции 5G начнут появляться в Казахстане с 2023 года. В этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.