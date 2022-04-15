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    20:34, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Подмыв основания дорожной одежды стал причиной дыры на улице возле Дома министерств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате города Нур-Султана объяснили из-за чего образовалась большая дыра на дороге возле Дома министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 апреля на правостороннем съезде с проспекта Мангилик ел на улицу Сыганак произошел небольшой подмыв основания дорожной одежды», - пояснили в пресс-службе акимата, отвечая на запрос Казинформа.

    Вместе с тем, в акимате заверили, что на сегодня поврежденный участок дороги восстановлен.

    «Данный участок был своевременно огорожен, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна. На сегодняшний день провал проезжей части восстановлен», - отметили в пресс-службе.

    Ранее в СМИ сообщалось о том, что огромная дыра образовалась на дороге возле Дома министерств в Нур-Султане.


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