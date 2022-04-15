Подмыв основания дорожной одежды стал причиной дыры на улице возле Дома министерств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате города Нур-Султана объяснили из-за чего образовалась большая дыра на дороге возле Дома министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 апреля на правостороннем съезде с проспекта Мангилик ел на улицу Сыганак произошел небольшой подмыв основания дорожной одежды», - пояснили в пресс-службе акимата, отвечая на запрос Казинформа.

Вместе с тем, в акимате заверили, что на сегодня поврежденный участок дороги восстановлен.

«Данный участок был своевременно огорожен, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна. На сегодняшний день провал проезжей части восстановлен», - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что огромная дыра образовалась на дороге возле Дома министерств в Нур-Султане.