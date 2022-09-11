Подметать улицы отправили мужчину за подделку больничного листа в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель Караганды будет 80 часов подметать улицы за приобретенный больничный лист. Его осудили за подделку документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из предприятий города, 27-летнему мужчине потребовались три выходных дня на работе, по семейным обстоятельствам. Не долго думая, парень решил «заболеть» на этот период. Чтобы все было официально, он приобрел у неизвестных больничный лист за 4 тыс. тенге, отнес «подделку» в отдел кадров. Поддельный лист установили сотрудники предприятия, которые сообщили об этом в полицию.

«По данному факту в отношения работника было зарегистрировано уголовное дело по части третьей статьи 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», судом было назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям.

Мужчина уже начал отрабатывать часы по наказанию.