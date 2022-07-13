13 Июля 2022 15:00

Подложные номера на авто выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения столичными полицейскими проведены локально-рейдовые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

За три дня задержаны и доставлены для проведения медицинского освидетельствования 19 водителей, у 17 из которых установлена степень опьянения. По статье 346 УК за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения привлечен один водитель. На коммунальную стоянку водворено 18 автомашин.

Ведется работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки и лишенных права на управление, а также имеющих задолженности по административным правонарушениям. За сутки с помощью «Сергек Коргау» на дорогах столицы уведомлены о штрафах 238 водителей. Кроме того, задержаны за управление с подложными государственными номерными знаками два водителя, 39 - лишенные и не имеющие право на управление, 40 - не заключившие договор страхового полиса, три автомашины по ориентировке.

В ходе проведения комплекса оперативно- профилактических мероприятий сотрудниками полиции был остановлен 34-летний водитель автомашины марки «БМВ 525» с подложными номерами. Нарушитель привлечен к административной ответственности, госномер изъят,

автомашина водворена на коммунальную стоянку. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия решения. Также установлено, что у водителя уже имелись штрафы на сумму более полмиллиона тенге.