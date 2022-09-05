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Подлинник книги Байтурсынова на арабском нашли в Павлодарской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Сентября 2022, 22:02
Подлинник книги Байтурсынова на арабском нашли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области обнаружили подлинник сборника Ахмета Байтурсынова «Маса» на арабском языке. Его передали областному музею литературы и искусства имени Бухар жырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Изданию больше ста лет, но точная дата выпуска неизвестна – не сохранилась обложка, где обычно указывали год. Известно, что сборник «Маса» выпускали в 1911 и 1914 годах в Оренбурге.

Книгу Байтурсынова в павлодарский музей передал житель села Шака района Аккулы. По словам Талгата Касымова, сборник хранился в доме у его брата Нурлана Касымова. В книге сохранились 93 страницы, все они пожелтевшие.
«Эта книга находилась в их доме еще с 90-х. Из-за того, что книга на арабском языке, они думали, что это Коран. Позже хотели отдать ее в мечеть. Но там сказали, что это не Коран. После чего выяснили, что это сборник «Маса», и передали в фонд музея», – рассказал директор музея Ербол Каиров.

В сборник ученого-литературоведа, тюрколога, переводчика, поэта Ахмета Байтурсынова входят такие произведения, как «Ғылым», «Бақ», «Ат», «Данышпан Аликтің ажалы», «Балықшы мен балық», «Жазушының қанағаты», «Жадовскиден».
По словам директора музея, летом объявляли специальную акцию, во время которой приняли около 40 экспонатов от жителей области. Половина из них – старые рукописи, а шесть – старинные книги. В их числе и «Маса», этот сборник сотрудники музея осмотрели первым и презентовали. В ближайшее время обещают представить и другие ценные книги.
5 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

Фото: pavlodarnews.kz





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