Подлинная история и легенды русского драматического театра СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – История Северо-Казахстанского областного русского драматического театра им. Н. Погодина началась в 1886-м году. Об истории и развитии старейшего театры области, легендах и мистических явлениях, с ним связанных, о 135-м юбилейном сезоне – в материале корреспондент МИА «Казинформ».

Первые упоминания о театральном искусстве в Петропавловске приходятся на 60-е годы 19-го века. Тогда общество давало по шесть спектаклей в год. Проходили они в казачьей школе, пожарном депо, купеческом клубе, позже – в подвале женской прогимназии. История же самого театра начнется зимой 1886-1887 годов.

В январе 1887-го года на страницах газеты «Сибирский вестник» появится сообщение о том, что в Петропавловске «водворилась целая коллекция драматических артистов – товарищество под главенством А.Г. Горбунова». Удивительно, но событие вызвало немало скептицизма. Некоторые критики полагали, что театральное дело умрет в зачатке. Мол, неинтересно это все купеческому городу, насильно придется продавать билеты на премьеры. Пророчество не сбылось. Театр «дышал». В сентябре 1887-го года состоялась премьера спектакля по пьесе А. Островского и Н. Соловьева «Счастливый день».

Через 10 лет в омской газете «Степной край» так написали о Петропавловском драматическом обществе: «…Исполнители в большинстве играют на сцене настолько удовлетворительно, что при местных условиях едва ли возможно требовать лучшего. Общество даёт не более шести спектаклей в год. В том числе один-два благотворительных».

Первое здание театра

До 1904-го года в городе не было специального здания театра. Оно появилось в 1906-м году на пересечении нынешних улиц Театральной и Сутюшева, недалеко от Вознесенского кафедрального собора, после объявления городской думы о сборе пожертвование на его строительство.

Здание театра возвели из красного кирпича под расшивку. Вертикальные пилоны завершались на кровле декоративными парапетами стенками и столбиками. Зрительный зал высокий, освещён в двух уровнях. Широкая двухмаршевая лестница с металлической оградкой украшена замысловатым орнаментом. В зрительном зале имелся балкон.

Здесь проходили не только театральные постановки, но и располагался купеческий клуб.

В 1909-м году произошло важное событие в культурной жизни Петропавловска. В театре состоялась премьера спектакля «Женитьба», приуроченного ко 100-летнему юбилею Николая Гоголя. В последующих сезонах ставили «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Гамлета» В. Шекспира, «Идиота» Ф. Достоевского, «Грозу» А. Островского «Царь Фёдор Ионович» А.К. Толстого, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Горе-злосчастье» В. Крылова.

С установлением советской власти увлечение театром стало повсеместным. В 1918-м году начал свою деятельность русский советский театр. Ставились произведения А. Островского, устраивались спектакли-митинги, живые картины: «Гимн труду», «Великий коммунар» и другие. Время меняло и репертуар театра. Главной темой стала героика революции и гражданской войны, трудовой энтузиазм советских людей, становление характеров и судеб. На сцену вывели «Шторм» и «Луна слева» В. Билль-Белоцерковского, «Воздушный пирог» Б. Ромашова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Яд» А. Луначарского, «Рельсы гудят» и «Чудесный сплав» В. Киршона.

В 1934-м году впервые прозвучало имя Николая Погодина, в честь которого впоследствии назовут театр. Тогда он был корреспондентом газеты «Правда». На сцене театра поставили спектакль «Мой друг» по пьесе Погодина. Позже в репертуар включили его произведения «Поэма о топоре», «Аристократы», «Падь серебряная». Говорили, что они с особой энергетикой, чувством времени.

Летом 40-го года, начались репетиции пьесы Погодина о жизни и деятельности В.И. Ленина. «Кремлёвские куранты» открыли последний театральный сезон в мирное время. А дальше была война, и многие работники театра ушли не фронт. Вернулись не все.

Осенью 1941-го года в Петропавловск стали приезжать эвакуированные, среди которых были актеры. В годы войны театр работал много. Дали более 2,5 тыс. концертов, сыграли свыше 30 премьерных спектакли. Сцены разворачивали на призывных пунктах, в воинских частях, госпиталях, выезжали к сельским труженикам.

Среди эвакуированных был Лев Покрас, который руководил театром в 40-50-е годы. Иногда спектакль прерывался, он выходил на сцену и объявлял, что советские войска освободили тот или иной город или территорию от фашистов.

В этот период на сцене театра поставили спектакль по пьесе М. Ауэзова «Гвардия чести», в основе которой лежали подлинные события о героической обороне Москвы воинами 316-ой стрелковой дивизии под командованием Панфилова.

Пьесы казахских драматургов – особая репертуарная ветвь. На сцене драматического театра шли пьесы «Козы-Корпеш и Баян сулу» и «Завещание потомкам» Г. Мусрепова, «Миг и вся жизнь» О. Бодыкова, «Ночь при свечах» Н. Оразалина, «Сакен Сейфулин» и «Улпан ее «Имя» («Белая верблюдица») С. Муканова.

В 1957 году впервые на русской сцене поставили историческую драму Сабита Муканова «Чокан Валиханов». Когда мир отмечал 150-летие со дня рождения Валиханова, театр почти через тридцать лет обратился к исторической драме. Роль Чокана сыграл заслуженный артист Казахской ССР Виктор Шалаев.

В 1962-м году театру присвоили имя Лауреата Ленинской премии, драматурга Николая Погодина. Еще через 10 лет для храма Мельпомены построили новое здание. По иронии судьбы – там, где раньше располагался религиозный храм.

Театр на месте собора

Современное здание театра находится на месте Вознесенского кафедрального собора. Храм стерли с лица земли в 1937-м году.

В работах краеведа Тамары Макаровой есть такие данные: «В 1931 году в здание Вознесенского собора переселился областной краеведческий музей. Однако пребывание музея под соборным куполом оказалось недолгим. Вознесенский собор продолжал разрушаться, отопительная система не восстанавливалась, стены сырели и осыпались. Когда в 1934 году музею удалось, наконец, выбраться из полуразрушенного здания, судьба собора была решена. В том же году горкомхозу поручили сравнять собор с землей, а именно: к 15-летию образования республики, т.е. к октябрю 1935 года. Этому плану не суждено было сбыться: вскоре выяснилось, что на уничтожение церкви понадобятся не месяцы, а годы. Только осенью 1937 года местные власти вздохнули с облегчением: кроме площадки, покрытой щебнем, ничего больше не напоминало о храме». Кстати, именно с расположением театра на месте собора связаны мистические истории.

Городские легенды гласят, что вблизи собора находилось кладбище, в годы репрессий территорию занимала структура НКВД. И якобы во время строительства расположенных рядом с театром зданий находили останки тел. В театре же по ночам слышны шаги, шорохи, скрипы и стуки. Кто-то как будто видел даму в белом, кто-то считает, что здесь навсегда остался дух режиссера Ивана Арчибасова, отдавшего сцене 45 лет своей жизни.

По другой легенде – в подвале театра есть арка, за которой находится крутой спуск вниз коридора. И якобы это начало подземного тоннеля, который протянулся через всю улицу Конституции Казахстана. Предполагается, что ход остался со времен собора, вот только для каких целей – неизвестно. Впрочем, сомнительно и само существование таинственного тоннеля.

В 1972-м году открытие нового здания театра началось с премьеры новой пьесы С. Муканова «Сакен Сейфуллин». Это были годы расцвета театрального искусства Петропавловска. В спектаклях театра в разные годы участвовали актёры из Москвы, среди которых был Василий Лановой. «Погодинцы» неоднократно участвовали в различных всесоюзных и республиканских театральных смотрах, фестивалях и получали дипломы I степеней. Гастролировали по Казахстану, России и Украине.

В свой 100-летний юбилей театр провёл гастроли в Москве на сцене Малого театра Союза СССР им. А.Н. Островского. Руководил театром с 1987-го по 1997-й годы Виктор Турпаян. В это время ставили спектакли по зарубежной и русской классике, современной драматургии.

Не снижал планку театр в непростые 90-е, в годы становления независимого Казахстана. Не всегда все было гладко, театр испытывал трудности, прежде всего, финансовые, как и многие отрасли в тот период. Но это не мешало коллективу заниматься постановками, искать новые имена драматургов, не забывать классику. В это время появились спектакли «Чайка», «Три сестры» А.П. Чехова, «Король Лир» У. Шеспира, «Лев зимой» Дж. Голдмена, «Васса Железнова» М. Горького, «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского, «Счастливый день», «Гроза» А. Островского, «Странная миссис Сэвидж», «Дорогая Памела» Джона Патрика и другие.

В начале 2000-х театр вновь гастролирует. Виктор Шалаев откроет при театре студию, в которой мастера сцены передают свои знания и опыт молодому поколению будущих артистов. Впереди – награды и признания.

Театр и современность

Чем живет театр сейчас, поделилась художественный руководитель Елена Покрас. Кстати, дедом ее мужа был тот самый Лев Покрас, который руководил этим театром в годы войны.

«Театр живет по-разному. В прошлом году были и удачи, и потери. Ушел наш Виктор Григорьевич Шалаев. Это невосполнимая потеря для театра. Сезон же начался парадно. Открыли его спектаклем «За двумя зайцами». Зрители очень хорошо его восприняли, с благодарностью, что мы создали настроение. И потом мы сразу поехали на международный театральный фестиваль в город Саранск со спектаклем «Чудаки и зануды» Ивана Пачина. Нас похвалили за выбор репертуара, за то, что не боимся приглашать неоднозначных режиссеров. На новогодние праздники ставили сказку «Морозко». После Нового года Виктор Григорьевич начал выпускать «Святого и грешного». Его жизнь оборвалась, но ребята собрались и завершили работу. Виктор Григорьевич оставил ассистента режиссера Ярослава Чумака, который и довел спектакль до конца», - сказала Е. Покрас.

На день театра состоялась премьера спектакля «Уступи место завтрашнему дню» к юбилею народной артистки Людмилы Ванюковой-Турпаян. Затем Евгений Потешкин и Ярослав Чумак предложили сделать бенефис.

«На курсе они делали спектакль по пьесе «Разговор, которого не было». И мы решили перенести его на сцену. Они выступали в роли режиссеров, художников, актеров. Закрывали сезон юбилейным капустником. Попытались показать нашему зрителю все, что накопили за скромные 135 лет. Была ежегодная театральная премия И.Арчибасова, лучшие режиссерские и актерские работы, дебюты, награды», - улыбается Е. Покрас.

О планах художественных руководитель театра говорит осторожно. Но зрителя, как обычно, обещают удивить интересными, неординарными постановками.

«С нами работает сейчас режиссер из Восточного Казахстана Роман Степенский. Он ставит спектакль «Остров сокровищ». Это будет юношеская вещь, категории 10+. Премьера ожидается в сентябре. К юбилею Н. Островского готовим спектакль «Волки и овцы». В ноябре ожидается премьера спектакля к юбилею Г. Мусрепова «Коза Корпеш и Баян Сулу». Ставить будет режиссер из России, который сам родом из Калмыкии. Мне кажется, это будет интересное прочтение классического произведения. Он очень осторожно, с трепетом подходит к тексту. Этот же режиссер в нашем казахском драматическом театре ставит спектакль по пьесе русских классиков. Интересный опыт для нашей театральной общественности», - сказала Е. Покрас.

Для детей готовят к Новому году «Пиноккио».

«В нашем городе нет театра юного зрителя. И после театра кукол дети приходят к нам. И мы должны их «держать» до окончания школы. Мы стараемся, чтобы юношеский репертуар был разнообразным, чтобы каждый зритель нашел что-то свое. Выбираем лучшие произведения казахской, русской и иностранной драматургии. На наш взгляд. Стараемся быть интересными зрителю. Не то чтобы в угоду, но чувствовать его. Зритель сейчас честный стал. Приходят в театр не потому, что это модно. А за эмоциями, бесконечно нам доверяя», - отметила Е. Покрас.

Сейчас в труппу входят 30 человек. Всего в театре трудятся 120 человек.