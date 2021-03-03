Подкоп совершил астанчанин для кражи кабеля электросетевой компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане похититель пытался украсть кабель региональной электросетевой компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Вчера около 02:00 часов столичные полицейские совместно с патрулем военной полиции пресекли попытку кражи медного кабеля.

28-летнего астанчанина задержали до того, как он успел срезать кабель, расположенный под землей. Подозреваемого в краже поймали с поличным, с собой он принес инструменты, необходимые для резки кабеля: резиновые перчатки и набор электрика.

В ходе следствия установлено, мужчина, ранее в 2016 году судимый за кражу кабеля, безработный. Вор заранее присмотрел место, где находился электрический кабель и как проложен провод. Задержанный точно планировал свои действия и какие инструменты необходимы для кражи. Совершив подкоп к тоннелю, где находилась электросеть, он проник внутрь и пытался срезать кабель, но ему помешали стражи порядка.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится расследование.

Полицейские отмечают, что с начала года это уже четвертый случай кражи кабеля на территории города, который раскрыли полицейские. Ущерб государству, который наносят злоумышленники аналогичными преступлениями, оценивается сотнями миллионов тенге. Кроме того, жители целых микрорайонов могут остаться без электричества, связи и других благ цивилизации.

Столичные полицейские регулярно проверяют места сбыта и незаконного оборота цветных и черных металлов, их лома и отходов.

«Если Вы заметили подозрительных людей, производящих работы по срезу кабелей без специальной формы одежды, просим сообщить на канал 102 или обратиться в ближайший пункт полиции», - призвали в полиции.