Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Подключить все школьные видеокамеры к ЦОУ до 1 сентября обещают в Минпросвещения

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 12:43
Подключить все школьные видеокамеры к ЦОУ до 1 сентября обещают в Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопросы журналистов касательно мер по усилению безопасности в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Премьер-Министром дано поручение, чтобы усилить безопасность в организациях образования. Мною было поручено исследовать организации образования на предмет безопасности, мероприятие завершено. В нем участвовали 162 мониторинговых группы, куда были привлечены более 800 человек – это сотрудники органов внутренних дел, управления образования, ЧС, и нашего департамента по обеспечению качества», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

Глава ведомства пообещал до 1 сентября обеспечить тревожными кнопками все организации образования.

«Скоро группы предоставят информацию, но уже по предварительным данным я вижу, что есть определенные проблемы касательно подключения к ЦОУ видеокамер и обеспечения тревожными кнопками. Еще одна проблема – качество охраны. Проведено совещание с участием местных исполнительных органов по усилению мер безопасности и выделению на это необходимых сумм. Уже к 1 сентября все организации образования будут стопроцентно обеспечены оборудованием охранных средств. Пока достигнуто 83%, но необходимо оборудование довести до 100% - это тревожные кнопки, подключение камер к ЦОУ и повышение качества охраны», - добавил Г. Бейсембаев.


Безопасность   Минпросвещения РК   школа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану